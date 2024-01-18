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18.01.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 6 атак ворога

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Авіаційних ударів зазнали: Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане Харківської області.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідки ракетного удару усувають в будинках Харкова (фото).
 
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