18.01.2024 07:30 Рита Парфенова

18 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

18 січня святкують День технічного обслуговування.





Щоб техніка справно працювала, їй необхідне вчасне і правильне обслуговування. Цей день немов пам’ятка, що нагадує про необхідність провести належний технічний огляд приміщень, побутової техніки, автомобілів та впевнитися, що все знаходиться у робочому стані.

Щоб техніка справно працювала, їй необхідне вчасне і правильне обслуговування. Цей день немов пам’ятка, що нагадує про необхідність провести належний технічний огляд приміщень, побутової техніки, автомобілів та впевнитися, що все знаходиться у робочому стані. День здорової ваги жінок відзначається у четвер третього повного тижня січня. Це день, присвячений пропаганді здорового способу життя для жінок. Він підкреслює важливість збалансованого підходу до контролю ваги, зосереджуючись на фізичному, психічному та соціальному добробуті.

Православне (церковне) свято

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святителів Афанасія та Кирила. У народі цей день називали "Афанасій-Ломонос". Вважалося, що слід більше рухатися та захищати своє обличчя від холоду. Також обов'язково в Афанасьєв день зайнятися вигнанням нечисті: бити батогами по стінах, читати спеціальні змови тощо. Господині зашивають будяко в хустинку, щоб уберегтися від злих чарів.



За Юліанським календарем, 13 січня святкують Хрещенський Святвечір або Голодну кутю – це вечір-приготування перед великим православним святом, яке називається Богоявлення Господнє Хрещення.

Народні прикмети

Наші предки вірили, що сни в ніч проти 19 січня є пророчими. Тому обов'язково їх запам'ятайте, але нікому про них не розказуйте.

Що не можна робити 18 січня

Цього дня не варто звертатися до суду, тому що програєте справу.

Не можна від цього дня і до Великодня справляти весілля.

Заборонено сваритися, лихословити і переїдати.

Також цього дня

У 1505 році головний поштмейстер короля Кастилії Франц фон Таксіс зробив першу у світі спробу організувати регулярну міжнародну пошту.



1654 – у Переяславі генеральна військова рада, яку скликав гетьман Богдан Хмельницький, вирішила віддати Гетьманщину під протекторат Московського царства зі збереженням прав і вольностей Війська Запорозького.



1689 – народився Шарль Монтеск'e, французький просвітитель, правознавець та філософ.



1778 – капітан Кук відкрив Сандвічівські острови, тепер відомі як Гавайські.



1882 – народився Алан Олександр Мілн, англійський письменник, автор повістей про «ведмедя з тирсою в голові» – Вінні-Пуху. Хто ходить у гості вранці, той чинить мудро», – чи це девіз всіх любителів поїсти безкоштовно і з комфортом.



1904 – народився Кері Грант (справжнє ім'я – Олександр Арчібальд Ліч), англо-американський актор, який став втіленням постійної дотепності, незворушності та холоднокровності. Американський інститут кіно визнав його найвеличним кіноактором в історії Голлівуду після Хамфрі Богарта.



1934 – англійську поліцію забезпечили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали відомості про скоєні злочини. Першим затриманим виявився злодій, який викрав у Брайтоні три пальта та спійманий вже через 15 хвилин після скоєння злочину.



1947 – народився Такеші Кітано, японський актор, режисер, письменник та сценарист («Затойчі», «Ляльки»).



1955 – народився Кевін Костнер, американський кіноактор («Охоронець», «Джон Ф. Кеннеді: Постріли в Далласі») та режисер («Танцюючий з вовками»).



1962 – народилася Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.



1964 – американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку здоров'ю.



1980 – альбом "Pink Floyd" "The Wall" очолює хіт-парад США.



1983 – підписано указ про розміщення ракет середньої дальності "Першинг" у Західній та Центральній Європі, що призвело до нового витку Холодної війни.



1995 – під час землетрусу силою 7,2 бали, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість із половиною тисяч людей.



1996 – на носії нового типу – DVD – вийшло перше програмне забезпечення. Компанія "Digital Directory Assistance" оголосила, що нова версія її електронного телефонного довідника "PhoneDisc PowerFinder USA ONE" буде випущена на новому носії інформації - Digital Video Disc (DVD). Дані, які раніше займали 6 дисків CD-ROM, розмістилися на одному диску DVD.



1997 – норвежець Берг Усланд закінчив свій поодинокий перехід через Антарктиду, який стартував 15 листопада 1996 року.



2010 – вибухнули кисневі балони на 4 поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології). В результаті – 16 загиблих.

2023 – катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах. 14 загиблих, з них одна дитина та 9 осіб, що знаходились на борту гвинтокрила загинули. Серед них було керівництво МВС України: міністр Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. 25 потерпілих перебуваюь в лікарні.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Марія, Атанасій, Опанас, Олексій, Володимир, Єфрем, Ксенія, Микола, Михайло, Сергій, Герасим, Іван, Павло, Олена.

за Юліанським календарем: Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук'ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.