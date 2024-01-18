18 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

18 січня святкують День технічного обслуговування.
За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святителів Афанасія та Кирила. У народі цей день називали "Афанасій-Ломонос". Вважалося, що слід більше рухатися та захищати своє обличчя від холоду. Також обов'язково в Афанасьєв день зайнятися вигнанням нечисті: бити батогами по стінах, читати спеціальні змови тощо. Господині зашивають будяко в хустинку, щоб уберегтися від злих чарів.
За Юліанським календарем, 13 січня святкують Хрещенський Святвечір або Голодну кутю – це вечір-приготування перед великим православним святом, яке називається Богоявлення Господнє Хрещення.
Наші предки вірили, що сни в ніч проти 19 січня є пророчими. Тому обов'язково їх запам'ятайте, але нікому про них не розказуйте.
У 1505 році головний поштмейстер короля Кастилії Франц фон Таксіс зробив першу у світі спробу організувати регулярну міжнародну пошту.
1654 – у Переяславі генеральна військова рада, яку скликав гетьман Богдан Хмельницький, вирішила віддати Гетьманщину під протекторат Московського царства зі збереженням прав і вольностей Війська Запорозького.
1689 – народився Шарль Монтеск'e, французький просвітитель, правознавець та філософ.
1778 – капітан Кук відкрив Сандвічівські острови, тепер відомі як Гавайські.
1882 – народився Алан Олександр Мілн, англійський письменник, автор повістей про «ведмедя з тирсою в голові» – Вінні-Пуху. Хто ходить у гості вранці, той чинить мудро», – чи це девіз всіх любителів поїсти безкоштовно і з комфортом.
1904 – народився Кері Грант (справжнє ім'я – Олександр Арчібальд Ліч), англо-американський актор, який став втіленням постійної дотепності, незворушності та холоднокровності. Американський інститут кіно визнав його найвеличним кіноактором в історії Голлівуду після Хамфрі Богарта.
1934 – англійську поліцію забезпечили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали відомості про скоєні злочини. Першим затриманим виявився злодій, який викрав у Брайтоні три пальта та спійманий вже через 15 хвилин після скоєння злочину.
1947 – народився Такеші Кітано, японський актор, режисер, письменник та сценарист («Затойчі», «Ляльки»).
1955 – народився Кевін Костнер, американський кіноактор («Охоронець», «Джон Ф. Кеннеді: Постріли в Далласі») та режисер («Танцюючий з вовками»).
1962 – народилася Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.
1964 – американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку здоров'ю.
1980 – альбом "Pink Floyd" "The Wall" очолює хіт-парад США.
1983 – підписано указ про розміщення ракет середньої дальності "Першинг" у Західній та Центральній Європі, що призвело до нового витку Холодної війни.
1995 – під час землетрусу силою 7,2 бали, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість із половиною тисяч людей.
1996 – на носії нового типу – DVD – вийшло перше програмне забезпечення. Компанія "Digital Directory Assistance" оголосила, що нова версія її електронного телефонного довідника "PhoneDisc PowerFinder USA ONE" буде випущена на новому носії інформації - Digital Video Disc (DVD). Дані, які раніше займали 6 дисків CD-ROM, розмістилися на одному диску DVD.
1997 – норвежець Берг Усланд закінчив свій поодинокий перехід через Антарктиду, який стартував 15 листопада 1996 року.
2010 – вибухнули кисневі балони на 4 поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології). В результаті – 16 загиблих.
2023 – катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах. 14 загиблих, з них одна дитина та 9 осіб, що знаходились на борту гвинтокрила загинули. Серед них було керівництво МВС України: міністр Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. 25 потерпілих перебуваюь в лікарні.
за Новоюліанським календарем: Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Марія, Атанасій, Опанас, Олексій, Володимир, Єфрем, Ксенія, Микола, Михайло, Сергій, Герасим, Іван, Павло, Олена.
за Юліанським календарем: Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук'ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.
День, який здається зовсім непідходящим для романтики, може стати ідеальним для тих, хто готовий до конкретних кроків та незабутніх пропозицій.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується дрібний сніг, удень - дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше.
18 січня святкують День технічного обслуговування.
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