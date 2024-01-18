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18.01.2024  09:20   Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про руйнування на Харківщині, що виникли через ворожі обстріли

Рятувальники Куп’янського і Чугуївського районів області 5 разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих засобів ураження, передає РЕДПОСТ .

 
У м. Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджені 4 житлових будинки, паркани, знищені декілька господарчих споруд. У м. Куп’янськ – пошкоджені газові та водопровідні комунікації.
 
На село Малий Бурлук Великобурлуцької громади окупанти скинули керовану авіабомбу. Вона влучила в одноповерхову адміністративну будівлю, спричинивши значні руйнації. Також пошкоджені 6 приватних будинків та будівля сільськогосподарського підприємства. Поранено 2 дітей, 1 жінка загинула.
 
Ще одна ворожа бомба потрапила в поле біля села Федорівка Вільхуватської громади.
 
Останнім було атаковане м. Чугуїв, куди прилетіло відразу 2 керовані російські бомби. Вони влучили у навчальний заклад, спричинивши значні руйнації. Загинула 1 людина, 3 постраждали
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внаслідок пожежі одна людина отруїлася, друга отримала опіки.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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