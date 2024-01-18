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18.01.2024  11:05   Віталій Хінєвіч

Обстріл Харкова та області: стало відомо про стан постраждалих

У ХОВА повідомили про стан постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова 16 січня, а також Куп'янського району, передає РЕДПОСТ .

 
Внаслідок ракетних ударів по Харкову 16 січня в лікарні перебувають 12 постраждалих, троє з них - у важкому стані. Це жінки 39-ти та 43-х років, які отримали тяжкі поранення і знаходяться в нейрохірургічному відділенні, а також 77-річна жінка перебуває у відділенні токсикології після отруєння чадним газом. 
 
Стан інших пацієнток лікарі розцінюють як середній та легкий. Серед ушкоджень – черепно-мозкові, уламкові ураження та перелами. 
 
Внаслідок обстрілів рф села Малий Бурлук Куп'янського району постраждали двоє дітей: стан 13-річної дівчини важкий, лікарі провели необхідні оперативні втручання. 10-річний хлопчик, який отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки, – у середньому стані.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у Куп'янську.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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