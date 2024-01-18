    
Главная Новини Харкова ЖКГ Що відбувається з цінами на оренду квартир у Харкові – дані аналітиків
18.01.2024  10:50   Віталій Хінєвіч

Що відбувається з цінами на оренду квартир у Харкові – дані аналітиків

Ціни на ринку оренди квартир у місті демонструють стабільність упродовж півроку.

 
Про це повідомили фахівці застосунку пошуку оренди квартир Bird, передає РЕДПОСТ.
 
Зазначається, що ціни на оренду залишаються незмінно низькими, і найнижчими серед всіх міст мільйонників 
 
Вартість оренди в першу чергу залежить від попиту, віддаленості від зони бойових дій, частоти обстрілів міста та економічної стабільності, внутрішньої міграції населення, наявності достатньої кількості робочих місць тощо.
 
Таким чином медіана вартості оренди в Харкові наступна:
 
  • 1-кімнатні – 4 000  грн, ціни не змінилися;
  • 2-кімнатні – 6 000 грн, ціни не змінилися; 
  • 3-кімнатні – 8 000  грн, ціни не змінилися.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на початку 2024 року в Україні відзначається значний ріст цін на яблука.

Тэги:  жкг, харків, оренда
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.01 ЖКГ Ігор Терехов розповів, як у Харкові усували наслідки ракетного удару 17.01 ЖКГ Харківські комунальники продовжують прибирати сніг та кригу 17.01 ЖКГ «Харківводоканал» усуває аварію у Холодногірському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 