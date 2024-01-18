18.01.2024 10:50 Віталій Хінєвіч

Що відбувається з цінами на оренду квартир у Харкові – дані аналітиків

Ціни на ринку оренди квартир у місті демонструють стабільність упродовж півроку.

Зазначається, що ціни на оренду залишаються незмінно низькими, і найнижчими серед всіх міст мільйонників

Вартість оренди в першу чергу залежить від попиту, віддаленості від зони бойових дій, частоти обстрілів міста та економічної стабільності, внутрішньої міграції населення, наявності достатньої кількості робочих місць тощо.

Таким чином медіана вартості оренди в Харкові наступна:

1-кімнатні – 4 000 грн, ціни не змінилися;

2-кімнатні – 6 000 грн, ціни не змінилися;

3-кімнатні – 8 000 грн, ціни не змінилися.

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