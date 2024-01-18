Що відбувається з цінами на оренду квартир у Харкові – дані аналітиків

Ціни на ринку оренди квартир у місті демонструють стабільність упродовж півроку.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на початку 2024 року в Україні відзначається значний ріст цін на яблука.
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День, який здається зовсім непідходящим для романтики, може стати ідеальним для тих, хто готовий до конкретних кроків та незабутніх пропозицій.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується дрібний сніг, удень - дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше.
18 січня святкують День технічного обслуговування.
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