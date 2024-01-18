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18.01.2024  11:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині тіло жінки дістали з-під завалів

Слідством встановлено, що 18 січня о 8:30 збройні сили рф з артилерії обстріляли багатоквартирний житловий будинок у місті Куп’янськ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Ворожий снаряд влучив у квартиру 57-річної жінки. Мирна мешканка загинула на місці, її тіло з-під завалів дістали рятувальники.
 
Отримали поранення двоє чоловіків 55 та 61 років — мешканці цього будинку.
 
Крім того, 18 січня приблизно о 00:20 російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, лікарню та автомобілі швидкої допомоги. Попередньо, окупанти били по селищу з РСЗВ.
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 січня близько 22:30 збройні сили рф завдали ракетний удар по місту Чугуїв. Пошкоджено будівлі школи.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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