18.01.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

Двоповерховий житловий будинок горів у Харківській області

7 січня о 20:30 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому приватному житловому будинку у селищі Велика Рогань Роганської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

До місця події негайно прибули вогнеборці місцевої пожежної команди і вступили у двобій з вогнем. Невдовзі їм на поміч поспішили ще 5 оперативних відділень рятувальників ДСНС з Харкова. Горів прибудований до будинку гараж разом з автомобілем Nissan Leaf.

Також вогонь перекинувся на дах оселі і охопив її дах. Загальна площа пожежі склала 50 кв.м.

Спільними зусиллями пожежу вдалось локалізувати о 23:25 та повністю ліквідувати її о 01:20. Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи в будинку. Постраждалих немає.

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