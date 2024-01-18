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18.01.2024  12:05   Віталій Хінєвіч

Двоповерховий житловий будинок горів у Харківській області

7 січня о 20:30 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому приватному житловому будинку у селищі Велика Рогань Роганської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
До місця події негайно прибули вогнеборці місцевої пожежної команди і вступили у двобій з вогнем. Невдовзі їм на поміч поспішили ще 5 оперативних відділень рятувальників ДСНС з Харкова. Горів прибудований до будинку гараж разом з автомобілем Nissan Leaf.
 
Також вогонь перекинувся на дах оселі і охопив її дах. Загальна площа пожежі склала 50 кв.м.
 
Спільними зусиллями пожежу вдалось локалізувати о 23:25 та повністю ліквідувати її о 01:20.  Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи в будинку. Постраждалих немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внаслідок пожежі одна людина отруїлася, друга отримала опіки
 
Тэги:  пожежа, харків
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