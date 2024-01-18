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18.01.2024  12:08   Дмитро Колонєй

У харківському метро спімали злодюгу у розшуку

Харківські правоохоронці затримали зловмисника.

Як повідомляє РЕДПОСТ,  в метрополітені на станції метро «Палац спорту» правоохоронці спіймали  35-річного крадія у розшуку.  

На протязі доби сталося 21 дорожньо-транспортна пригода, в яких 9 громадян отримали травми, 4 особи загинули.
 
Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 3 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про низку інших фіаско злодюг, які намагалися уникнути  закону. Так, у Новобаврському районі було затримно шахрая.
 
Тэги:  розшук, крадіжка, харків
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