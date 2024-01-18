18.01.2024 12:30 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 18 січня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 647 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Головний інженер – 25 260 грн.
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2. Фрезерувальник – 25 000 грн.
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3. Лікар загальної практики-сімейний лікар – 21 000 грн.
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4. Продавець-консультант – 20 000 грн.
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5. Начальник дільниці – 19 760 грн.
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6. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування – 17 000 грн.
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7. Юрисконсульт – 16 250 грн.
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8. Економіст – 16 000 грн.
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9. Покрівельник будівельний – 15 000 грн.
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10. Кравець – 14 800 грн.
З переліком актуальних вакансій по місті Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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