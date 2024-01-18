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18.01.2024  12:30   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 18 січня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 647 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
 Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Головний інженер – 25 260 грн.  
  • 2. Фрезерувальник –  25 000 грн.  
  • 3. Лікар загальної практики-сімейний лікар – 21 000 грн.  
  • 4. Продавець-консультант – 20 000 грн.  
  • 5. Начальник дільниці – 19 760 грн.  
  • 6. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування – 17 000 грн.   
  • 7. Юрисконсульт – 16 250 грн.  
  • 8. Економіст – 16 000 грн.  
  • 9. Покрівельник будівельний – 15 000 грн.  
  • 10. Кравець – 14 800  грн.  
З переліком актуальних вакансій по місті Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.  
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
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Тэги:  вакансії, харків
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