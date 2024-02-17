Наслідки російського обстрілу по селу Липці (фото)

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 17 лютого близько 14:50 російські військові вкотре обстріляли село Липці. Зафіксовано влучання в житловий будинок та пошкодження приватних домоволодінь.

Щасливо, без постраждалих.

Попередньо, ворог вдарив по селу з реактивних систем залпового вогню.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі на 17 лютого окупанти здійснили близько 20 ударів по Липцях Харківського району.