17.02.2024 09:43 Рита Парфенова

Ворог випустив по селу Липці на Харківщині близько 20 ракет (фото)

Упродовж цієї ночі окупанти здійснили близько 20 ударів по Липцях Харківського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, обстріл проводився з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Внаслідок атаки пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів та вантажний автомобіль. Інформації щодо постраждалих людей наразі немає.

У військовій адміністрації зазначили, що постраждали виключно цивільні об'єкти.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.