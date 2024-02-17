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17.02.2024  09:43   Рита Парфенова

Ворог випустив по селу Липці на Харківщині близько 20 ракет (фото)

Упродовж цієї ночі окупанти здійснили близько 20 ударів по Липцях Харківського району.

обстріл Липців з РСЗВ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, обстріл проводився з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Внаслідок атаки пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів та вантажний автомобіль. Інформації щодо постраждалих людей наразі немає.

обстріл Липців з РСЗВ

У військовій адміністрації зазначили, що постраждали виключно цивільні об'єкти.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.

обстріл Липців з РСЗВ

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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