17.02.2024 09:57 Рита Парфенова

Під Харковом пролунають вибухи: причина

17 лютого 2024 року у Дергачівській та Савинській громадах на Харківщині працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

В районі села Дементіївка Дергачівської тергромади з 10:00 до 11:00 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.



В районі села Залиман Савинської тергромади з 10:00 до 12:00 включно проводитимуться контрольовані знищення вибухонебезпечних предметів.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 лютого 2024 року.