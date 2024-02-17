Під Харковом пролунають вибухи: причина

17 лютого 2024 року у Дергачівській та Савинській громадах на Харківщині працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
В районі села Дементіївка Дергачівської тергромади з 10:00 до 11:00 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.
В районі села Залиман Савинської тергромади з 10:00 до 12:00 включно проводитимуться контрольовані знищення вибухонебезпечних предметів.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 лютого 2024 року.
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Ситуації, які можуть призвести до конфліктів, легко вирішуються шуткою чи компромісом. Використайте цей момент для досягнення домовленостей та планування проектів. Зосередьтеся на аналізі та інтелектуальній праці.
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