17.02.2024 10:31 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 17 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 17 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів – 12

Харків – 11

Богодухів – 14

Коломак – 9

Великий Бурлук – 14

Печеніги – 11

Слобожанське – 11

Купянск – 11

Красноград – 10

Лозова – 10

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 16 лютого 2024 року.