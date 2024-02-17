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17.02.2024  11:07   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби до працівників поліції Харківщини надійшло 970 викликів від громадян.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області було доставлено для перевірки 19 осіб, які підозрюються у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області, спільно з військовослужбовцями, було перевірено понад 1900 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

Упродовж доби на блокпостах було вилучено підривачі, бойові гранати, піротехнічні вироби, запал міни, димові гранати, а також близько тисячі патронів різного калібру.

Під час відпрацювання території поліцейські виявили громадянина у незаконному обігу наркотиків, у якого було вилучено заборонені речовини.

Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 8 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинула одна людина, а 11 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили двох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 лютого 2024 року.

Тэги:  поліція, харків
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