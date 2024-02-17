Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Особовим складом ГУНП в Харківській області було доставлено для перевірки 19 осіб, які підозрюються у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області, спільно з військовослужбовцями, було перевірено понад 1900 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

Упродовж доби на блокпостах було вилучено підривачі, бойові гранати, піротехнічні вироби, запал міни, димові гранати, а також близько тисячі патронів різного калібру.

Під час відпрацювання території поліцейські виявили громадянина у незаконному обігу наркотиків, у якого було вилучено заборонені речовини.

Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 8 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинула одна людина, а 11 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили двох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 лютого 2024 року.