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17.02.2024  12:10   Рита Парфенова

Як виглядає Куп'янськ після нового обстрілу показали в прокуратурі (фото)

В результаті авіаудару, який був здійснений 17 лютого приблизно о 2:00, м. Куп'янськ зазнав значних пошкоджень.

наслідки авіаудару по місту Куп'янськ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, цей авіаудар був здійснений збройними силами російської федерації.

Унаслідок цього нападу двоє мирних жителів були травмовані: 75-річний чоловік та 71-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі у місті.

наслідки авіаудару по місту Куп'янськ

Прокурори разом зі слідчими поліції вживають заходів щодо збору доказів та фіксації наслідків цієї збройної агресії з боку російської федерації.

Під керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

наслідки авіаудару по місту Куп'янськ

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.

наслідки авіаудару по місту Куп'янськ

наслідки авіаудару по місту Куп'янськ

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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