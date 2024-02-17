17.02.2024 12:10 Рита Парфенова

Як виглядає Куп'янськ після нового обстрілу показали в прокуратурі (фото)

В результаті авіаудару, який був здійснений 17 лютого приблизно о 2:00, м. Куп'янськ зазнав значних пошкоджень.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, цей авіаудар був здійснений збройними силами російської федерації.

Унаслідок цього нападу двоє мирних жителів були травмовані: 75-річний чоловік та 71-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі у місті.





Прокурори разом зі слідчими поліції вживають заходів щодо збору доказів та фіксації наслідків цієї збройної агресії з боку російської федерації.



Під керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.