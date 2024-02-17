Літня жінка загинула під час пожежі на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, 16 лютого о 15:03 надійшло повідомлення на номер «101» про загоряння у приватному будинку за адресою: Харківська область, Богодухівський район, село Городнє.

На місце події було відправлено рятувальників з 57-ї Державної пожежно-рятувальної частини. При прибутті вогнеборці виявили, що горять домашні речі у житловій кімнаті, площа якої становить 20 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинула 83-річна жінка.

Пожежу було локалізовано о 15:30 і повністю ліквідовано о 16:00. Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

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