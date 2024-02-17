    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 17 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС
17.02.2024  09:06   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 17 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 14 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворогом.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби ворожі війська спровокували три пожежі в Харківському районі Харкова.

Рятувальники ДСНС здійснили три виїзди для припинення наслідків ворожих обстрілів в цьому районі. Після ударів ворога загорівся будинок, житлова кімната, навіс і будівельні матеріали, загальна площа яких становила 160 квадратних метрів. На щастя, внаслідок цих подій немає загиблих чи травмованих.

Двічі протягом доби рятувальники виїжджали на обстеження територій після обстрілу у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району та місті Куп'янськ Куп'янського району. У результаті цих атак загинула одна людина, а троє отримали поранення. Для ліквідації наслідків залучалось три одиниці техніки та 15 осіб особового складу від ДСНС.

Загалом протягом доби з 16 по 17 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

  • 14 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.

Мешканцям с. Морозівка Ізюмського району рятувальники доставили 5 т. питної води.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.02 Надзвичайні події Під Харковом пролунають вибухи: причина 16.02 Надзвичайні події Під Харковом пролунають вибухи: причина 16.02 Надзвичайні події Харківщина на ранок 16 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 