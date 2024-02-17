Харківщина на ранок 17 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 14 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворогом.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби ворожі війська спровокували три пожежі в Харківському районі Харкова.
Рятувальники ДСНС здійснили три виїзди для припинення наслідків ворожих обстрілів в цьому районі. Після ударів ворога загорівся будинок, житлова кімната, навіс і будівельні матеріали, загальна площа яких становила 160 квадратних метрів. На щастя, внаслідок цих подій немає загиблих чи травмованих.
Двічі протягом доби рятувальники виїжджали на обстеження територій після обстрілу у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району та місті Куп'янськ Куп'янського району. У результаті цих атак загинула одна людина, а троє отримали поранення. Для ліквідації наслідків залучалось три одиниці техніки та 15 осіб особового складу від ДСНС.
Загалом протягом доби з 16 по 17 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
Мешканцям с. Морозівка Ізюмського району рятувальники доставили 5 т. питної води.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.
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