17.02.2024 08:31 Рита Парфенова

Як минула доба в Харківській області, повідомили у ХОВА

Близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під ворожим вогнем передбували населені пункти:

Козача Лопань,

Борівське,

Петропавлівка,

Синьківка,

Іванівка та інші.

Окупанти також завдали авіаударів по селам Гатище, Уди та Катеринівка.

Протягом останніх 24 годин ворожі обстріли завдали таких руйнацій:

О 2:35 ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ. Внаслідок цього були пошкоджені приватні будинки, зруйновано стіни та покрівлю. У результаті травмувалися 75-річний чоловік і 71-річна жінка, але їх не було госпіталізовано.

О 23:12 окупанти завдали ударів по селу Черкаські Тишки Харківського району, що призвело до пожежі в житловому будинку. На щастя, жертв і постраждалих від цього інциденту не було.

О 21:50 село Козача Лопань Харківського району також було обстріляне, але внаслідок цього не виникла пожежа, і постраждалих не було.

Близько 12:20 окупанти атакували село Вовчанські Хутори Чугуївського району, в результаті чого був пошкоджений житловий будинок. У цьому інциденті загинув 52-річний чоловік, а ще одна людина отримала травми.

О 10:13 село Борівське Ізюмського району постраждало від ворожого обстрілу, який пошкодив приміщення навчального закладу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Довгеньке Ізюмського району, на полі, вибухнула міна, що призвело до загибелі двох чоловіків у віці 25 та 50 років і травмування ще одного 30-річного чоловіка.