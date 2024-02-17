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17.02.2024  08:31   Рита Парфенова

Як минула доба в Харківській області, повідомили у ХОВА

Близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під ворожим вогнем передбували населені пункти:
  • Козача Лопань,
  • Борівське,
  • Петропавлівка,
  • Синьківка,
  • Іванівка та інші.

Окупанти також завдали авіаударів по селам Гатище, Уди та Катеринівка.

Протягом останніх 24 годин ворожі обстріли завдали таких руйнацій:

  • О 2:35 ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ. Внаслідок цього були пошкоджені приватні будинки, зруйновано стіни та покрівлю. У результаті травмувалися 75-річний чоловік і 71-річна жінка, але їх не було госпіталізовано.
  • О 23:12 окупанти завдали ударів по селу Черкаські Тишки Харківського району, що призвело до пожежі в житловому будинку. На щастя, жертв і постраждалих від цього інциденту не було.
  • О 21:50 село Козача Лопань Харківського району також було обстріляне, але внаслідок цього не виникла пожежа, і постраждалих не було.
  • Близько 12:20 окупанти атакували село Вовчанські Хутори Чугуївського району, в результаті чого був пошкоджений житловий будинок. У цьому інциденті загинув 52-річний чоловік, а ще одна людина отримала травми.
  • О 10:13 село Борівське Ізюмського району постраждало від ворожого обстрілу, який пошкодив приміщення навчального закладу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Довгеньке Ізюмського району, на полі, вибухнула міна, що призвело до загибелі двох чоловіків у віці 25 та 50 років і травмування ще одного 30-річного чоловіка.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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