16.02.2024 11:19 Рита Парфенова

На Харківщині міна забрала життя двох людей

16 лютого неподалік від села Довгеньке в Ізюмському районі, сталася трагедія коли троє чоловіків постраждали від підриву протипіхотної міни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Поряд з селом Довгеньке в Ізюмському районі, у полі, стався підрив вибухонебезпечного предмету (попередньо протипіхотної міни типу ОЗМ).

Внаслідок вибуху двоє чоловіків загинули на місці, ще один отримав травми.

На місці події працюють сапери ДСНС, які здійснюють необхідні заходи для безпеки та розслідують обставини інциденту.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 лютого з 10:00 до 15:00 включно в районі села Мосьпанове Чугуївського району відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.