На Харківщині міна забрала життя двох людей

16 лютого неподалік від села Довгеньке в Ізюмському районі, сталася трагедія коли троє чоловіків постраждали від підриву протипіхотної міни.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 лютого з 10:00 до 15:00 включно в районі села Мосьпанове Чугуївського району відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.
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16 лютого в Україні відзначається День Єднання.
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