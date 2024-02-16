16.02.2024 11:32 Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем єднання України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем єднання України.



Фото: РЕДПОСТ

Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради, повідомляє РЕДПОСТ.

«Упродовж майже двох років повномасштабної війни рф проти України наш народ мужньо боронить свою землю. Завдяки спільній меті українці щодня демонструють усьому світу небиякий прояв сили та незламності на шляху до свободи.



Коли ворог намагався розколоти наше суспільство, ми, навпаки, об’єдналися як одна велика родина і дали йому гідну відсіч. В єднанні - сила українців! Пліч-о-пліч день за днем хоробрі захисники, відважні волонтери та безстрашні цивільні разом наближають перемогу України та її щасливе майбутнє.



У День єднання хочу подякувати за витримку кожному, хто, об’єднавшись, докладає зусиль на фронті та в тилу, щоб якнайшвидше зупинити ворожий тероризм. Ми вільні, поки єдині!», – йдеться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що покладання квітів з нагоди 35-ї річниці виведення військ з Афганістану, а також до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав відбулося 15 лютого біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам на вул. Культури.