16.02.2024 12:00 Рита Парфенова

Оголошено підозру працівниці роспошти, яка проводила пропаганду на Харківщині

Колишня працівниця Укрпошти підтримала окупантів, отримавши посаду у «філії російської пошти» у м. Ізюм.

Звичайна працівниця в Укрпошті до вторгнення, жінка підтримала загарбників, пропонуючи свою допомогу в боротьбі проти України.

На своїй новій посаді вона організовувала адресну розсилку пропагандистських газет російської країни, виправдовуючи агресію та закликаючи до підтримки окупантів.

Крім того, разом з озброєними окупантами, вона примусово роздавала пропагандистську літературу та намагалася поширити поштові марки та конверти із символікою країни-агресора.

Після визволення Ізюма, колаборантка намагалася уникнути відповідальності, але СБУ зібрала достатньо доказів і притягнула її до відповідальності.

Наразі слідство повідомило про підозру за численними статтями Кримінального кодексу, а фігурантка перебуває під вартою.

Продовжується розслідування для повного встановлення обставин злочину, а зловмисниці може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операція з викриття колаборантки була проведена СБУ в Харківській області за підтримки обласної прокуратури.