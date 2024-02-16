16.02.2024 12:00 Рита Парфенова
Оголошено підозру працівниці роспошти, яка проводила пропаганду на Харківщині
Колишня працівниця Укрпошти підтримала окупантів, отримавши посаду у «філії російської пошти» у м. Ізюм.
Звичайна працівниця в Укрпошті до вторгнення, жінка підтримала загарбників, пропонуючи свою допомогу в боротьбі проти України.
На своїй новій посаді вона організовувала адресну розсилку пропагандистських газет російської країни, виправдовуючи агресію та закликаючи до підтримки окупантів.
Крім того, разом з озброєними окупантами, вона примусово роздавала пропагандистську літературу та намагалася поширити поштові марки та конверти із символікою країни-агресора.
Після визволення Ізюма, колаборантка намагалася уникнути відповідальності, але СБУ зібрала достатньо доказів і притягнула її до відповідальності.
Наразі слідство повідомило про підозру за численними статтями Кримінального кодексу, а фігурантка перебуває під вартою.
Продовжується розслідування для повного встановлення обставин злочину, а зловмисниці може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Операція з викриття колаборантки була проведена СБУ в Харківській області за підтримки обласної прокуратури.
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