Дороги після зими ремонтують у Харкові (фото)

Після зими дорожники у Харкові готуються відновити дороги, які постраждали від важкої техніки та різких перепадів температури.
Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства, Дмитро Липовий, розповів, що зараз проводяться лише поточні ямкові ремонти на основних магістралях міста, повідомляє РЕДПОСТ.
«У останні два роки дороги в місті значно пошкоджені через інтенсивне використання важкої техніки. Хоча дорожні служби проводили поточний ремонт, різкі перепади температури цієї зими ще більше посилили їх пошкодження. Зараз асфальтобетонні заводи припинили свою роботу, оскільки укладання асфальту можливе лише при температурі вище 10 градусів тепла», - пояснив Липовий.
Зараз проводиться ямковий ремонт за допомогою литого асфальту, який використовується як тимчасовий ремонтний матеріал у найбільш пошкоджених ділянках. Однак, після завершення зими і підвищення температури, ремонти доріг будуть проведені повноцінно.
Комментариев: 0
Сьогодні ідеальний час для самостійного бізнесу, спортивних занять та участі в громадських заходах. Але слід бути обережними у відносинах з начальством. Уникайте неточних формулювань та беріться за конкретні справи.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
16 лютого в Україні відзначається День Єднання.
влажность:
давление:
ветер: