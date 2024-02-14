14.02.2024 09:41 Рита Парфенова

Уночі ремонтують станцію метро у Харкові

Найближчим часом триватимуть роботи по усуненню протікання на станції метро «Спортивна».

Як проходять ремонтні роботи на станціі метро «Спортивна», показали у Харківській міській раді, повідомляє РЕДПОСТ.

Всю ніч на станції метро «Спортивна» тривали роботи щодо ліквідації наслідків зсуву ґрунту, спричиненого численними обстрілами Харкова.

Роботи триватимуть й у найближчі ночі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на час проведення робіт центральний міжстанційний перехід зі ст. м. «Спортивна» на ст. м. «Метробудівників» буде закритий для користування пасажирів, при цьому працює бічний пішохідний перехід.