Уночі ремонтують станцію метро у Харкові

Найближчим часом триватимуть роботи по усуненню протікання на станції метро «Спортивна».
Як проходять ремонтні роботи на станціі метро «Спортивна», показали у Харківській міській раді, повідомляє РЕДПОСТ.
Всю ніч на станції метро «Спортивна» тривали роботи щодо ліквідації наслідків зсуву ґрунту, спричиненого численними обстрілами Харкова.
Роботи триватимуть й у найближчі ночі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на час проведення робіт центральний міжстанційний перехід зі ст. м. «Спортивна» на ст. м. «Метробудівників» буде закритий для користування пасажирів, при цьому працює бічний пішохідний перехід.
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