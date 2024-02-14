У Харкові затримано інформатора, який здавав ворогу позиції ПВО

Служба безпеки України здійснила ще одну успішну операцію проти ворожої діяльності, затримавши інформатора російських спецслужб, який надавав координати для артобстрілів Харкова.
Цей агент виконував завдання ворога, спрямоване на атаку на критичну інфраструктуру Харкова, зокрема стратегічно важливі підприємства, включаючи оборонно-промисловий комплекс України.
Для підвищення ефективності атак загарбники потребували точних координат українських систем протиповітряної оборони. З цією метою інформатор робив фото- і відеозйомку місць, де пролітали ворожі ракети, та передавав отриману інформацію у спеціальні чати прокремлівських Телеграм-каналів.
Зловмисника вдалося затримати під час виконання ворожого завдання. Під час обшуків у його помешканні було вилучено мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.
За міжнародними стандартами його дії кваліфікувалися як несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України. Потенційне покарання для нього може скласти до восьми років позбавлення волі.
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