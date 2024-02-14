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14.02.2024  10:00   Рита Парфенова

У Харкові затримано інформатора, який здавав ворогу позиції ПВО

Служба безпеки України здійснила ще одну успішну операцію проти ворожої діяльності, затримавши інформатора російських спецслужб, який надавав координати для артобстрілів Харкова.

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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, фігурантом є 58-річний місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Восени 2023 року чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери.

Цей агент виконував завдання ворога, спрямоване на атаку на критичну інфраструктуру Харкова, зокрема стратегічно важливі підприємства, включаючи оборонно-промисловий комплекс України.

Для підвищення ефективності атак загарбники потребували точних координат українських систем протиповітряної оборони. З цією метою інформатор робив фото- і відеозйомку місць, де пролітали ворожі ракети, та передавав отриману інформацію у спеціальні чати прокремлівських Телеграм-каналів.

Зловмисника вдалося затримати під час виконання ворожого завдання. Під час обшуків у його помешканні було вилучено мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

За міжнародними стандартами його дії кваліфікувалися як несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України. Потенційне покарання для нього може скласти до восьми років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть російського агента з Вовчанська, який передавав ворогу оборонні позиції українських військ.
Тэги:  сбу, харків
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