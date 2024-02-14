    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події ДТП у Харкові: загинув пішохід, травмована дитина (фото)
14.02.2024  10:40   

ДТП у Харкові: загинув пішохід, травмована дитина (фото)

Увечері 12 лютого на Салтівці сталася дорожньо-транспортна пригода з загиблими

У Харкові внаслідок ДТП загинув пішохід, травмована дитина
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці встановлюють обставини події, внаслідок якої загинув чоловік, а дитина травмована в результаті ДТП.
 
Інцидент трапився 13 лютого близько 17:20 по проспекту Тракторобудівників, 83. Водій легковика "Geely" наїхав на батька з донькою, які переходили проїжджу частину поза пішохідним переходом.
 
Від отриманих травм 53-річний чоловік загинув на місці події, а 7-річну дитину із численними травмами доставили до лікарні. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження, щоб ретельно розібратися у всіх обставинах цієї події.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відкрито кримінальне провадження стосовно ДТП, в якому постраждали 12 людей.

У Харкові внаслідок ДТП загинув пішохід, травмована дитина

Тэги:  дтп, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.02 Надзвичайні події Автотроща с багатьма постраждалими: на Харківщині мікроавтобус влетів під фуру (фото) 11.02 Надзвичайні події На Харківщині автівка вилетіла в кювет: водій загинув 06.02 Надзвичайні події ДТП: зіткнулися "швидка" та легковик на харківському проспекті
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 