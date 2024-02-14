ДТП у Харкові: загинув пішохід, травмована дитина (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці встановлюють обставини події, внаслідок якої загинув чоловік, а дитина травмована в результаті ДТП.

Інцидент трапився 13 лютого близько 17:20 по проспекту Тракторобудівників, 83. Водій легковика "Geely" наїхав на батька з донькою, які переходили проїжджу частину поза пішохідним переходом.

Від отриманих травм 53-річний чоловік загинув на місці події, а 7-річну дитину із численними травмами доставили до лікарні. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження, щоб ретельно розібратися у всіх обставинах цієї події.