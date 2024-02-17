ЗСУ відбили три атаки ворога на Харківщині

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Авіаційних ударів зазнали населені пункти:
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей..
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 лютого 2024 року.
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Ситуації, які можуть призвести до конфліктів, легко вирішуються шуткою чи компромісом. Використайте цей момент для досягнення домовленостей та планування проектів. Зосередьтеся на аналізі та інтелектуальній праці.
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