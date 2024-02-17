17.02.2024 07:30

17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 17 лютого відзначається День спонтанного прояву доброти.





Цей День вигадала одна з міжнародних благодійних організацій, а святкує його весь світ. День спонтанного прояву доброти веде свою історію зі США, але сьогодні вже має загальносвітове значення та святкується незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань. Найбільш відомий він у країнах Західної Європи та США, де цього дня у багатьох містах традиційно проходять благодійні заходи та марафони, в яких беруть участь відомі актори, громадські та політичні діячі.



Це свято допомагає зрозуміти наскільки наші вчинки впливають на інших людей. Добрі справи «заразні»: коли ми допомагаємо комусь, ця людина на подяку допомагає комусь ще – йде ланцюгова реакція доброти. Так давайте зробимо спонтанні прояви доброти нашою щоденною звичкою, і тоді світ обов'язково стане трохи добрішим!

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого великомученика Теодора Тирона. Святому Федору молилися, щоб отримати захист від злих людей. А ще попросити допомоги у знаходженні зниклих речей.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендується влаштовувати пишні застілля, дозволено лише читати молитви і їсти пісну їжу.

Якщо хтось просить милостині, не можна йому відмовляти в ній.

Дивитись вечором на небо у цей день не варто, інакше побачена на Федора зірка, що падає, може означати важку хворобу.

За Юліанським календарем, 17 лютого православна церква вшановує пам’ять преподобного Миколи Студита, який відомий також як Микола Сповідник. Цей день відомий як початок звіриних (вовчих) весіль, тож святого називали «вовчим сватом». Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому - стоять сильні морози, і йде сніг: "На Миколу Студеного снігу навалить гору". Ці морози називаються микольськими. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде хороша, то буде йти дощ.

Що не можна робити:

Не можна ходити до лісу.

Не можна веселитися. Того, хто не послухається цієї заборони, нечисть лоскоче до смерті.

Не можна жінкам лінуватися. Сьогоднішній день треба провести в домашній роботі, прибиранні та у клопотах на кухні.

Не можна виходити з дому без потреби – лихоманка нападе та покладе на довгий термін у ліжко.

Не можна 17 лютого збиратися у тривалу подорож.

Не можна на день Миколи Студеного відвідувати лазню.

Не можна наближатися до безпритульних псів. Символом сьогоднішнього дня наші предки вважали вовка, який міг на Миколу вселитися навіть у невинного на вигляд собаку.

Не можна одягати червоний одяг.

Не можна на день Миколи Студеного ходити на полювання – можна не повернутись з нього.

Також цього дня

1876 – День народження консервованих сардинок. Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) вперше приготував цю нехитру, але смачну закуску.



1904 - в Мілані відбулася прем'єра опери Дж. Пуччіні "Мадам Баттерфляй" ("Чіо-Чіо-Сан"), при цьому вона завершилася повним провалом.



1938 – на Соловецьких островах під час Великого терору в СРСР скоєно масовий розстріл ув'язнених Соловецькою в'язницею (страчено майже 200 осіб протягом доби).



1947 – засновано Міжнародну асоціацію правників.



1947 – радіостанція «Голос Америки», заснована у 1942 році для роз'яснення американської політики та підняття морального духу її союзників у Європі, Азії та Африці, провела свою першу радіотрансляцію російською мовою на Радянський Союз.



1955 – Одеська кінофабрика перетворена на Одеську кіностудію художніх фільмів



1962 – катастрофічна повінь у результаті шторму в басейні нижньої Ельби та у всьому північно-морському узбережжі Німеччини. В одному тільки Гамбурзі загинуло 314 людей.



1963 – народився Майкл Джордан, гравець НБА. Вважається найбільшим баскетболістом усіх часів.



1965 – народився Майкл Бей, американський режисер («Погані хлопці, 1-2», «Трансформери, 1-3»).



1972 – гурт Pink Floyd завершив своє турне Англією з прем'єрою нової програми Eclipse, яка через рік перетвориться на їхню відому пластинку The Dark Side of the Moon.



1981 – народилася Періс Хілтон, американська скандальна світська левиця, актриса та фотомодель.



1981 – народився Джозеф Гордон-Левітт, американський актор.



1983 – «день народження» мови програмування Ада.



1994 – керівники МВС країн СНД підписали «Угоду про взаємодію у боротьбі з організованою злочинністю».



2000 – дата офіційного представлення нової ОС Windows 2000 корпорацією Microsoft.



2008 – Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав.



2015 – Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частину міста захоплено російсько-терористичними військами.



2015 – Євросоюз уперше з початку російсько-українського конфлікту офіційно визнав участь у ньому військ рф.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Ганна, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Теодор, Федір.

за Юліанським календарем: Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Ганна, Георгій, Дмитро, Іван, Йосип, Катерина, Кирило, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій.