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16.02.2024  19:30   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Гатище Катеринівка Харківської області. 
 
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори документують наслідки ворожих обстрілів на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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