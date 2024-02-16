16.02.2024 20:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов провів зустріч з бізнес-спільнотою міста

Харківський міський голова Ігор Терехов ініціював діалог з представниками великих підприємств та бізнес-асоціацій міста, передає РЕДПОСТ .

Під час розмови сторони обговорили нагальні проблеми, з якими стикаються підприємці, та можливі варіанти їх розвʼязання. Частину пропозицій учасників вже взяли в роботу.

За словами Ігоря Терехова, незважаючи на обмежені фінансові ресурси, вже найближчим часом місто надасть додаткові податкові пільги для підприємців. Вони будуть передбачені як для бізнесу з соціальним спрямуванням, так і для виробничих підприємств.

«Кожен новий обстріл - це сотні зруйнованих бізнесів. Тому першочергово усім нам необхідно зробити все залежне, щоб небо над Харковом було закрите надійніше. Всі податкові пільги, які ми надамо, діятимуть до закінчення воєнного стану. Ми введемо необхідні понижувальні коефіцієнти і знизимо ставки податків там, де це зможемо зробити, не нашкодивши бюджету», - зазначив мер.

Також учасники зустрічі домовилися, що в подальшому такі зустрічі проходитимуть регулярно.

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