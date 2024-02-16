16.02.2024 20:40 Віталій Хінєвіч

У Чугуєві заживили абонентів, які були знеструмлені через обстріл

Фахівці Чугуївського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання після ракетного удару по Чугуєву в ніч з 14 на 15 лютого, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов, внаслідок обстрілу без світла залишилися 218 споживачів.

"Було пошкоджено кабельну лінію 0,4 кВ, вихід із підстанції, електроопору та проводи повітряної лінії 0,4 кВ. Вчора нам вдалося заживити 208 домоволодінь. Ми не могли одразу провести всі відновлювальні роботи через залишки бруду та каміння, якими було засипано дорогу та під'їзд до електромереж після обстрілу.

Після того, як робітники комунальних служб прибрали, ми продовжили відновлення: встановили опору та замінили 160 метрів проводу. Наразі всі знеструмлені споживачі - за виключенням повністю зруйнованих будинків - зі світлом", - повідомив Андрій Семенов.

Він зазначив, що наслідки обстрілу усували дві бригади Чугуївського РЕМ у складі майстра та десяти працівників. Також до робіт залучали спецтехніку: автовишку та бурокранову установку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що газопостачання відновлено в обстріляному ворогом селі на Харківщині.