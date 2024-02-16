16.02.2024 21:20 Віталій Хінєвіч

Шляховики розповіли, як усувають ямковість на трасах Харківщини

Цьогорічна зима, що супроводжувалася істотними перепадами температури та її постійними переходами через 0°, остаточно зруйнувала одну з найважливіших дорожніх артерій області – трасу М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Десятки дорожніх працівників, спецмашин та механізмів працюють над усуненням деформацій дорожнього полотна, дотримуючись усіх технологічних вимог.

«Автомобілі-термоси підвозять асфальтобетонну суміш, яку вкладають у спеціально оброблені та вирізані заглиблення, а потім трамбують катками. Коли погодні умови стануть сприятливими, ліквідація ямковості носитиме масовий характер»,- розповідають шляховики.

Крім цього наголошується, що під час проведення робіт намагаються враховувати інтенсивність руху, аби не наражати на небезпеку дорожників та спричиняти мінімум незручностей водіям.

«Просимо всіх учасників руху зважати на дорожні знаки, що попереджають про проведення ремонтних робіт, знизити швидкість та бути обережними й уважними»,- йдеться у повідомленні.

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