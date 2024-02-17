У Харкові група жінок-сутенерів отримала тюремний вирок за незаконну сексуальну діяльність

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисники приховували свою діяльність, представляючи її як послуги стриптиз-клубу або масажного салону, а за грошову винагороду надавали різноманітні сексуальні послуги чоловікам. Вартість цих послуг коливалась від 2200 до 5900 гривень за годину.

Проте у березні 2023 року міграційна поліція спільно зі слідчими викрили цю незаконну діяльність та припинили її. Під час обшуків правоохоронці вилучили різноманітні предмети, які підтверджували злочинну діяльність, такі як мобільні телефони, комп’ютери, банківські картки, гроші в різних валютах та інші докази.

У лютому 2024 року Київським районним судом Харкова 6 учасників цієї групи було засуджено за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 та ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України. Їм було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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