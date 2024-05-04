У Харкові розкрите угрупування, яке залучало жінок до проституції

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області викрили та припинили діяльність злочинної групи, яка втягувала жінок до занять проституцією. Зловмисники знаходили молодих жінок у скрутному фінансовому стані та пропонували їм надавати послуги сексуального характеру. Угруповання, на чолі з 34-річним чоловіком, контролювало жінок, забезпечувало їх діяльність та шукало клієнтів через Інтернет.

2 травня правоохоронці провели обшуки у місцях надання інтимних послуг, проживання зловмисників та в їх автомобілях. Вилучено численні речові докази, включаючи мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, гроші, засоби контрацепції та інше.

Слідчі повідомили чотирьом учасникам злочинного угрупування про підозру за статтею 303 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років за сутенерство або втягнення осіб у заняття проституцією. Досудове розслідування триває.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram