04.05.2024 13:36 Рита Парфенова

У Харкові усувають наслідки атаки шахедів (фото)

Комунальники усувають наслідки падіння уламків збитих «шахедів» в Основ’янському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Повідомляється, що працівники комунальних підприємств відновлюють електропостачання, закривають вибиті вікна, ремонтують покрівлі та впорядковують територію.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 4 травня військові рф завдали ударів по виробничому підприємству та станції технічного обслуговування в місті Харкові.