У Харкові усувають наслідки атаки шахедів (фото)

Комунальники усувають наслідки падіння уламків збитих «шахедів» в Основ’янському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Повідомляється, що працівники комунальних підприємств відновлюють електропостачання, закривають вибиті вікна, ремонтують покрівлі та впорядковують територію.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 4 травня військові рф завдали ударів по виробничому підприємству та станції технічного обслуговування в місті Харкові.
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День підходить для організації та планування. Уникайте зайвої уваги начальства.
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4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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