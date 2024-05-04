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04.05.2024  13:36   Рита Парфенова

У Харкові усувають наслідки атаки шахедів (фото)

Комунальники усувають наслідки падіння уламків збитих «шахедів» в Основ’янському районі.

благоустрій

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Повідомляється, що працівники комунальних підприємств відновлюють електропостачання, закривають вибиті вікна, ремонтують покрівлі та впорядковують територію.

благоустрій

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 4 травня військові рф завдали ударів по виробничому підприємству та станції технічного обслуговування в місті Харкові.

благоустрій

Тэги:  шахед, харків, агрессия россии
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