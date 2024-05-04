04.05.2024 14:25 Рита Парфенова

Під виглядом священика шахрай пограбував храм у Харкові

Злочинець вчинив крадіжку церковного підрясника, грошей та золотих прикрас з території однієї з релігійних організацій у Салтівському районі міста Харків. Сума завданих збитків оцінюється майже в 64 тисячі гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, чоловік, перебуваючи на території одного з церковних храмів, представився священнослужителем та заволодів церковним підрясником та требним набором. Також він позичив більше 7 тисяч гривень. Вказані речі зловмисник просив для організації похорон своїх батьків. Обіцяв повернути наступного дня, однак припинив будь-який контакт з потерпілою.

Під час свого перебування на території храму зловмисник взяв у чоловіка для освячення золотий ланцюжок з хрестиком, який також не повернув.

Загальна сума збитків становить майже 64 тисячі гривень.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили 28-річного раніше засудженого за аналогічні злочини місцевого мешканця.

За даним фактом слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання позбавленням волі на строк до 3 років.

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