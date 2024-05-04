Ціни на огірки обвалилися в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на EastFruit.

Аналітики пояснюють таку ситуацію сезонним збільшенням пропозиції на ринку. Однак, рівень реалізації овочів залишається досить низьким через те, що місцеві оптові компанії та роздрібні мережі закуповують огірок виключно для поточного продажу, оскільки цей продукт має обмежений термін зберігання. В результаті українські тепличні господарства пропонують огірок за ціною від 55 до 100 гривень за кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Виробники пояснюють, що тепла погода сприяла швидшому дозріванню огірка, а також збільшенню пропозиції огірка з теплиць.

Також, за відомостями, в травні ціни на деякі інші фрукти можуть зрости, наприклад, на яблука до 27 гривень за кілограм, на виноград до 285 гривень за кілограм. Ціни на апельсини можуть сягнути 75 гривень, на лимони — до 57 гривень, на банани — до 70 гривень, а на мандарини — до 77 гривень за кілограм.

У той же час, українці можуть очікувати зниження цін на овочі для борщу завдяки збільшенню пропозиції овочів з закритого ґрунту. Крім того, аграрії прогнозують, що ціна на полуницю цього року буде приблизно від 60 до 80 гривень за кілограм, як і минулого року.

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