У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового і вважається святинею для християн.
У Велику суботу, 4 травня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулась щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню. Про це свідчить онлан-трансляція церемонії, передає РЕДПОСТ.
Цього року Благодатний вогонь зійшов близько 14:13 за київським часом.
Щороку перед Великоднем у храмі Гробу Господнього відбувається церемонія сходження Благодатного вогню. Сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) цього храму.
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