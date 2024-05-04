04.05.2024 15:33 Рита Парфенова

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового і вважається святинею для християн.

У Велику суботу, 4 травня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулась щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню. Про це свідчить онлан-трансляція церемонії, передає РЕДПОСТ.



Цього року Благодатний вогонь зійшов близько 14:13 за київським часом.

Щороку перед Великоднем у храмі Гробу Господнього відбувається церемонія сходження Благодатного вогню. Сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) цього храму.

Усередині храму всі свічки та лампадки гаснуть, а вхід до каплиці зачиняють. На двері накладають особливу воскову печатку, яка знаходиться під контролем воротарів Храму Гробу Господнього. Після цього Єрусалимський патріарх, одягнутий у білі одежі, тричі обходить Кувуклію з особливою молитвою. У руках він тримає купу з 33 свічок, призначених для прийняття Благодатного вогню. Потім патріарх входить до гроту Гробу Господнього та молиться біля Триденного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 хвилин в святій каплиці відбувається сходження Благодатного Вогню. Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 та 5 травня у Харкові та області відбудуться заходи з нагоди відзначення православного релігійного свята Великодня (Пасхи).