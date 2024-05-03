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03.05.2024  18:30   Віталій Хінєвіч

Поліція Харківщини працюватиме у посиленому режимі під час Великодніх свят

Богослужіння проводитимуться у 254 храмах. Очікується, що участь у цих заходах візьмуть близько 70 тисяч громадян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
4 та 5 травня у Харкові та області відбудуться заходи з нагоди відзначення православного релігійного свята Великодня (Пасхи). 
 
Поліція забезпечуватиме громадський порядок на території храмів. Також поліцейські слідкуватимуть за правопорядком на кладовищах. В місцях масового скупчення людей працюватимуть вибухотехніки, кінологи.
 
Через високу мінну небезпеку діє постійна заборона на відвідування   чотирьох міських кладовищ:
 
  • №13 (м. Харків, вул. Пушкінська, 108),
  • міського кладовища №15 (вул. Володі Дубиніна), 
  • міського кладовища №17 (вул. Курочкіна гора,1),
  • Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе), та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму.
«Шановні громадяни, будьте обережні та не наближайтеся до невідомих предметів. У разі їх виявлення негайно телефонуйте 101 або 102. 
 
Закликаємо також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Тэги:  події, харків
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