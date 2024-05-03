03.05.2024 18:30 Віталій Хінєвіч
Поліція Харківщини працюватиме у посиленому режимі під час Великодніх свят
Богослужіння проводитимуться у 254 храмах. Очікується, що участь у цих заходах візьмуть близько 70 тисяч громадян.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
4 та 5 травня у Харкові та області відбудуться заходи з нагоди відзначення православного релігійного свята Великодня (Пасхи).
Поліція забезпечуватиме громадський порядок на території храмів. Також поліцейські слідкуватимуть за правопорядком на кладовищах. В місцях масового скупчення людей працюватимуть вибухотехніки, кінологи.
Через високу мінну небезпеку діє постійна заборона на відвідування чотирьох міських кладовищ:
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№13 (м. Харків, вул. Пушкінська, 108),
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міського кладовища №15 (вул. Володі Дубиніна),
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міського кладовища №17 (вул. Курочкіна гора,1),
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Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе), та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму.
«Шановні громадяни, будьте обережні та не наближайтеся до невідомих предметів. У разі їх виявлення негайно телефонуйте 101 або 102.
Закликаємо також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких», - йдеться у повідомленні.
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