03.05.2024 18:55 Віталій Хінєвіч

Роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування людини з інвалідністю

Міністерство економіки України разом з Державною службою зайнятості в 2023 році запровадило програму компенсацій вартості облаштування робочого місця для людини з інвалідністю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомили в Мінекономіки, в Україні з-понад 2,7 млн осіб з інвалідністю лише 16% мають роботу.

«Наше завдання - змінити свідомість українських роботодавців та працівників з інвалідністю. Аби на співбесіді всі сторони чітко знали про таку опцію від держави, а інвалідність в жодному разі не ставала перешкодою для роботи», - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Так, за працевлаштування людини з інвалідністю І групи держава компенсує роботодавцю до 106,5 тис. грн, а ІІ групи - до 71 тис. грн. Для цього необхідно облаштувати робоче місце для фахівця з інвалідністю впродовж 90 днів з моменту прийняття на роботу та подати заяву про надання відшкодування вартості витрат до центру зайнятості або через портал «Дія».

За даними міністерства, за період впровадження програми компенсацію отримали 248 роботодавців за облаштування робочих місць для 267 працівників. Цього року в бюджеті держави закладені кошти на облаштування 10 тис. робочих місць, і вже було профінансовано 12,5 млн грн.

За інформацією Державної служби зайнятості, найчастіше компенсацію брали для облаштування робочого місця спеціалізованими меблями та фурнітурою, поручнями, для придбання спеціальних офісних крісел, комп’ютерів із вбудованими пристроями захисту очей, навушників тощо.

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