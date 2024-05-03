03.05.2024 19:40 Віталій Хінєвіч
Зруйновані вщент будинки: що накоїли окупанти з вулицею у Харкові (фото)
Вдень 3 травня ворог завдав удару по Холодногірському району Харкова, передає РЕДПОСТ .
РЕДПОСТ
Через обстріл загинула 82-річна жінка.Постраждали ще двоє мирних мешканців: у 66-річного чоловіка уламкове поранення, у 81-річного чоловіка — гостра реакція на стрес.
Також внаслідок обстрілу виникла пожежа.
Пошкоджено 12 житлових будинків, ще 3 — повністю зруйновано.
Часткових пошкоджень зазнали: навчальний заклад, цивільне підприємство, автомобілі людей та трамвай.
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