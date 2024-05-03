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03.05.2024  19:40   Віталій Хінєвіч

Зруйновані вщент будинки: що накоїли окупанти з вулицею у Харкові (фото)

Вдень 3 травня ворог завдав удару по Холодногірському району Харкова, передає РЕДПОСТ .


РЕДПОСТ
Через обстріл загинула 82-річна жінка.Постраждали ще двоє мирних мешканців: у 66-річного чоловіка уламкове поранення, у 81-річного чоловіка — гостра реакція на стрес.
 
Також внаслідок обстрілу виникла пожежа.
 
Пошкоджено 12 житлових будинків, ще 3 — повністю зруйновано. 
 
Часткових пошкоджень зазнали: навчальний заклад, цивільне підприємство, автомобілі людей та трамвай.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 травня о 11:38 війська країни-агресора завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі міста Чугуїв.
 

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Тэги:  агрессия россии, харків
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