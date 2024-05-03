03.05.2024 20:20 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 6 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Стрілеча, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram