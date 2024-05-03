03.05.2024 17:50 Віталій Хінєвіч

"Харківводоканал" нагадує про необхідність своєчасно передавати показання приладів обліку води

Для проведення коректних нарахувань за послуги водопостачання та водовідведення комунальне підприємство «Харківводоканал» рекомендує абонентам своєчасно передавати показання приладів обліку води, передає РЕДПОСТ .

Як повідомили в Департаменті збуту КП «Харківводоканал», потрібно вчасно передавати показання придадів обліку не тільки холодного, але і гарячого водопостачання. Показання приладів обліку холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання та водовідведення, а показання гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води.

КП «Харківодоканал» створив умови для того, щоб споживачі отримали можливість передавати показання приладів обліку води максимально зручним для себе способом.

Способи передачі показань приладів обліку води:

Особистий кабінет на офіційному сайті підприємства, в тому числі й без реєстрації: http://billing.vodokanal.kharkov.ua.

Цілодобовий телефон для прийому показань водомірів: 057 707-58-51.

Call-центр підприємства: 057 707-57-57 (з 8:00 до 17:00 понеділок-четвер, з 8:00 до 15:45 у п'ятницю, окрім суботи та неділі)

Чат-бот у мобільному додатку «Telegram».

Спеціальний номер Viber: 050 355-12-12 (даний номер призначений тільки для прийому показань в форматі повідомлень).

Довідка. Для початку роботи в пошуковому рядку «Telegram» необхідно ввести назву підприємства, клікнувши на нього, абонент потрапляє безпосередньо в месенджер.

Детальна інструкція по роботі в мобільному додатку «Telegram» розміщена на офіційному сайті підприємства в розділі «лічильники»

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