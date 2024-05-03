    
Главная Новини Харкова ЖКГ У жилмасиві Харкова реконструють водовід
03.05.2024  12:36   Рита Парфенова

У жилмасиві Харкова реконструють водовід

На вулиці Ахсарова бригадами аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району триває реконструкція водопроводу.

КП Харківводоканал

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканавал», оновлюються технічно зношені ділянки водоводу діаметром 500 мм.

За словами провідного інженера районної служби Юрія Грищенка, спочатку був замінений 60-метровий відрізок водопроводу, включаючи будівництво нових оглядових колодязів і встановлення пожежних гідрантів.

Зараз завершуються підготовчі роботи до наступної заміни трубопроводу у довжину 15 метрів. Цей водопровід експлуатувався понад 50 років і став проблемним через часті аварії. Планується заміна запірно-регулюючої арматури і капітальний ремонт оглядових колодязів.

Ремонтники мають всі необхідні ресурси для проведення робіт і зобов'язуються завершити їх у визначений термін. Паралельно вони контролюють ситуацію на інших водопровідних об'єктах району.

У КП «Харківводоканал» підкреслюють, що всі кошти, отримані від мешканців за послуги, спрямовуються тільки на виробничі потреби, що значно зросли в останній час. Це допомагає забезпечити стабільну подачу води в умови реконструкції системи водопостачання.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримав екскаватор та колісні навантажувачі від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

 

Тэги:  вода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 ЖКГ Пошкоджені комунікації: як "Харківводоканал" забезпечує відновлення водопостачання після обстрілів 24.04 ЖКГ У Харкові перекладають 600 метрів водогону 12.04 ЖКГ Харківські комунальники ліквідували десятки аварій на трубопроводах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 