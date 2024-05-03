У жилмасиві Харкова реконструють водовід

За словами провідного інженера районної служби Юрія Грищенка, спочатку був замінений 60-метровий відрізок водопроводу, включаючи будівництво нових оглядових колодязів і встановлення пожежних гідрантів.

Зараз завершуються підготовчі роботи до наступної заміни трубопроводу у довжину 15 метрів. Цей водопровід експлуатувався понад 50 років і став проблемним через часті аварії. Планується заміна запірно-регулюючої арматури і капітальний ремонт оглядових колодязів.

Ремонтники мають всі необхідні ресурси для проведення робіт і зобов'язуються завершити їх у визначений термін. Паралельно вони контролюють ситуацію на інших водопровідних об'єктах району.

У КП «Харківводоканал» підкреслюють, що всі кошти, отримані від мешканців за послуги, спрямовуються тільки на виробничі потреби, що значно зросли в останній час. Це допомагає забезпечити стабільну подачу води в умови реконструкції системи водопостачання.

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