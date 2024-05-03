Ворог завдав удару по Чугуєву на Харківщині

3 травня о 12:08 окупанти вдарили по місту Чугуїв Харківської області.
У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
Триває ліквідація наслідків профільними службами.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська обстрілювали Чугуївський, Куп'янський та Харківський райони з різних видів озброєння, включаючи авіацію, артилерію та міномети.
Комментариев: 0
Використовуйте творчий підхід до завдань. Остерігайтеся вірусів, але будьте рішучі у вирішенні будь-яких завдань.
У Харкові очікується ясна погода, протягом усього дня без опадів.
3 травня відзначається День свободи друку
влажность:
давление:
ветер: