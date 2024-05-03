03.05.2024 13:14 Рита Парфенова

Ворог завдав удару по Чугуєву на Харківщині

3 травня о 12:08 окупанти вдарили по місту Чугуїв Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.



Триває ліквідація наслідків профільними службами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська обстрілювали Чугуївський, Куп'янський та Харківський райони з різних видів озброєння, включаючи авіацію, артилерію та міномети.