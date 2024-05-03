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03.05.2024  13:51   Рита Парфенова

В обстріляний будинок на Харківщині повернули газ

Харківська філія «Газмережі» підключили газ у обстріляному будинку Золочіва.

газ

Як повідомляє РЕДПОСТ, у результаті обстрілу Золочіва ворожими керованими авіабомбами пошкоджено будинковий регулятор тиску газу та ввідні газопроводи до багатоквартирного і приватного будинку.

Газовики Харківської філії «Газмережі» провели ремонт перебитих ділянок газопроводу та відновили систему газопостачання багатоквартирного будинку, що дозволило відновити подачу газу для 16 родин Золочіва.

На жаль, приватний будинок був зруйнований ворожими діями із застосуванням авіабомб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 травня збройні сили рф завдали удари з авіації по центру селища Золочів Богодухівського району.

 

Тэги:  «газмережі» підключили газ у обстріляному будинку золочіва
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