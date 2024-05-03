В обстріляний будинок на Харківщині повернули газ

03.05.2024 13:51 Рита Парфенова

Харківська філія «Газмережі» підключили газ у обстріляному будинку Золочіва.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у результаті обстрілу Золочіва ворожими керованими авіабомбами пошкоджено будинковий регулятор тиску газу та ввідні газопроводи до багатоквартирного і приватного будинку.

Газовики Харківської філії «Газмережі» провели ремонт перебитих ділянок газопроводу та відновили систему газопостачання багатоквартирного будинку, що дозволило відновити подачу газу для 16 родин Золочіва.