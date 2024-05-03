В обстріляний будинок на Харківщині повернули газ

Харківська філія «Газмережі» підключили газ у обстріляному будинку Золочіва.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у результаті обстрілу Золочіва ворожими керованими авіабомбами пошкоджено будинковий регулятор тиску газу та ввідні газопроводи до багатоквартирного і приватного будинку.
Газовики Харківської філії «Газмережі» провели ремонт перебитих ділянок газопроводу та відновили систему газопостачання багатоквартирного будинку, що дозволило відновити подачу газу для 16 родин Золочіва.
Комментариев: 0
Використовуйте творчий підхід до завдань. Остерігайтеся вірусів, але будьте рішучі у вирішенні будь-яких завдань.
У Харкові очікується ясна погода, протягом усього дня без опадів.
3 травня відзначається День свободи друку
влажность:
давление:
ветер: