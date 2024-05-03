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03.05.2024  14:13   Рита Парфенова

Ворог вдарив по Харкову: постраждав трамвай з пасажирами

Удень 3 травня російські військові завдали удару по Холодногірському району Харкова.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав про новий удар по місту.

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«Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Щодо постраждалих - інформація уточнюється», – написав мер міста.

За словами Ігоря Терехова, ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 травня о 12:08 окупанти вдарили по місту Чугуїв Харківської області.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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