03.05.2024 14:13 Рита Парфенова

Ворог вдарив по Харкову: постраждав трамвай з пасажирами

Удень 3 травня російські військові завдали удару по Холодногірському району Харкова.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав про новий удар по місту.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Щодо постраждалих - інформація уточнюється», – написав мер міста.

За словами Ігоря Терехова, ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 травня о 12:08 окупанти вдарили по місту Чугуїв Харківської області.