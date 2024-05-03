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03.05.2024  14:27   Рита Парфенова

Обстріл Харкова: під завалами знаходяться люди

На місці обстрілу Харкова проводять пошукові роботи рятувальники.


Фото з відкритих джерел

Мыський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив подробиці ворожого удару по Харкову, передає РЕДПОСТ,

«Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція», – написав він.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 травня стався приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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