Обстріл Харкова: під завалами знаходяться люди

На місці обстрілу Харкова проводять пошукові роботи рятувальники.
Мыський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив подробиці ворожого удару по Харкову, передає РЕДПОСТ,
«Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція», – написав він.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 травня стався приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови.
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