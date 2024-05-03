03.05.2024 14:40 Рита Парфенова

У Харкові внаслідок обстрілу загинула жінка, є постраждалий

Відомо про перших жертв російського удару по Харкову вдень 3 травня



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Попередньо, жінка пенсійоного віку загинула внаслідок обстрілу військовими рф Харкова. Також за словами мера міста, є дані про одного пораненого.

У пресслужбв ХОВА додали, що постраждалий – 78-річний чоловік – отримав гостру реакцію на стрес.



Зруйновані щонайменше два приватні будинки.



Ліквідація наслідків триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 травня стався приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди.