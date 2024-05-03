03.05.2024 15:01

На вихідних у Харкові діятимуть нові графіки відключення світла

«Харківобленерго» опублікували графік відключень світла на 4 та 5 травня 2004 року у місті Харкові та по області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, нові графіки погодинного відключення електроенергії діятимуть для Харкова та області 4 та 5 травня. Згідно з графіками світло відключатимуть на три години.

Червоним кольором на графику виділено години без світла для вашої групи, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Дізнатися, до якої групи належить ваша вулиця, ви можете з таблиці.

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