04.05.2024 12:35 Рита Парфенова

Ворожим даром у Харкові пошкоджено підприємство, СТО та 10 житлових будинків, – Ігор Терехов

Вночі 4 травня військові рф завдали ударів по виробничому підприємству та станції технічного обслуговування в місті Харкові.



Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ



За його словами, на місці влучання у виробниче підприємство співробітники ДСНС гасили пожежу всю ніч.



«Крім того, біля СТО, де сталося друге влучання, розташовані житлові будинки, приватний сектор. Чотири особи зазнали поранень. Пошкоджено 10 житлових будинків. Також було зафіксоване влучання в залізничні вагони, які, на щастя, були порожніми», - розповів мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, серед них дитина, внаслідок обстрілів військовими рф Харкова та Чугуєва протягом минулої доби.